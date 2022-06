Video: Magdeburger spenden für ukrainische Flüchtlinge - so will Tokio Hotel-Star Gustav helfen

Seit wenigen Tagen ist Krieg in der Ukraine. Um den Flüchtlingen zu helfen, organisiert eine Magdeburgerin eine Spenden-Aktion im Stadtteil Sudenburg. Unterstützt wird sie auch von "Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer.

Spenden werden in einen Transporter geladen.

Magdeburg - Immer wieder fahren Autos und Transporter auf den Hof in der Sudenburger Wuhne. Das Ziel ist die Lagerhalle einer Eventfirma. Hier werden seit Freitag in privater Organisation Sachspenden für die Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze gesammelt. Eine der Spenderinnen ist die gebürtige Ukrainerin Maja Lykow.