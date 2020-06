Unser Symbolfoto zeigt einen Einbruch. In Magdeburg sind Unbekannte in eine Garage eingebrochen. Foto: Daniel Maurer/dpa

Unbekannte sind in Magdeburg-Buckau in eine Garage eingebrochen und konnten dort einen VW Tiguan samt Geldbörse des Besitzers stehlen.

Magdeburg l Der Einbruch ereignete sich nach Angaben der Magdeburger Polizei am 15. Juni 2020, zwischen 6.30 und 9 Uhr, im Magdeburger Stadtteil Buckau. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich das Fahrzeug in der Garage des Fahrzeughalters.

Die bislang unbekannten Täter brachen ein Fenster der Garage gewaltsam auf und entwendeten einen weißen Pkw Tiguan. In dem Fahrzeug befand sich die Geldbörse des Halters. Mit den Kreditkarten aus der Geldbörse versuchten die Täter im Anschluss an zwei Geldinstituten in Magdeburg Bargeld abzuheben.

Spuren am Tatort gesichert

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren, welche sich in der Auswertung befinden. Des Weiteren wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren sowie Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.