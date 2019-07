Diebe sind in Büroräume einer Firma in Magdeburg eingebrochen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Einbrecher sind in die Büroräume eines Unternehmens in Magdeburg eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster auf.

Magdeburg (vs) In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in die Büroräume einer in der Herderstraße von Magdeburg ansässigen Firma ein. Das teilte die Polizei am Sonnabendmorgen mit.

Die Täter gelangten demnach durch Aufhebeln eines Fensters in die Büroräume und entwendeten eine Geldkassette. Darin befand sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag.