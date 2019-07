Einen Multicar des Magdeburger Tiefbauamtes wollten Diebe vom Betriebshof stehlen. Aber die Unbekannten scheiterten.

Magdeburg (vs) l Am frühen Sonnabendmorgen sind Diebe bei ihrem Versuch gescheitert, einen Lkw vom Typ Multicar des Magdeburger Tiefbauamtes zu entwenden. Wie die Polizei am Sonnabendmorgen mitteilte, drangen die Unbekannten gegen 2.30 Uhr auf das Gelände des Betriebshofes Nord ein.

Dabei versuchten die Täter mit dem Multicar den Zaun des Geländes zu durchbrechen. Das allerdings misslang. Die Diebe fuhren sich mit dem Lkw im Zaun fest, so die Polizei. Im Anschluss flüchteten die Täter.