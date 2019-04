In Magdeburg haben Einbrecher an der Brenneckestraße zwölf Kleingärten heimgesucht. Symbolfoto: koszivu - Fotolia

Zwölf Parzellen haben Kriminelle in Magdeburg heimgesucht. Die Ermittlungen laufen.

Magdeburg (ri) l Am 12. April 2019 ist der Magdeburger Polizei ein Einbruch in einer Gartenanlage im Süden der Landeshauptstadt gemeldet worden. Polizeibeamte überprüften den Vorfall vor Ort und stellten dabei fest, dass Einbrecher sich in insgesamt zwölf Gärten an Lauben zu schaffen gemacht haben.

Eine Schadenshöhe konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Untersuchungen laufen.