Diebe sind in die Räume einer Magdeburger Anwaltskanzlei eingedrungen. Die Akten interessierten die Einbrecher aber nicht.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zu Sonnabend sind unbekannte Täter in eine Magdeburger Rechtsanwaltskanzlei im Stadtteil Leipziger Straße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Die Einbrecher hebelten demnach ein Fenster auf und entwendeten aus den Räumen drei Notebooks und zwei Geldkassetten. In diesen befanden sich mehrere hundert Euro und Briefmarken.