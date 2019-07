In Magdeburg haben Unbekannte versucht, in zwei Arztpraxen einzubrechen. Ein Zusammenhang wird vermutet.

Magdeburg l Nach zwei Einbrüchen in Magdeburg sucht die Polizei Hinweise zu den Tätern und schließt einen Zusammenhang nicht aus. Am Montag, den 29. Juli 2019, waren der Magdeburger Polizei gleich zwei versuchte Einbruchsdiebstähle im Bereich der Halberstädter Straße gemeldet worden.

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Freitag, 26. Juli 2019, und Montag, den 29. Juli 2019, beim ersten Objekt, einer Arztpraxis in der Halberstädter Straße, einzudringen. Hierbei hebelten die Täter zunächst die Hauseingangstür gewaltsam auf und versuchten dann ebenfalls die Eingangstür zu den Praxisräumen aufzuhebeln, was allerdings misslang.

Im selben Zeitraum versuchten ebenfalls unbekannte Täter, gewaltsam in eine zweite Arztpraxis in der Wolfenbütteler Straße einzudringen. Auch hier verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt ins Gebäude. Dennoch misslang auch hier der Versuch, die Eingangstür zu den Praxisräumen zu öffnen, sodass in beiden Fällen lediglich Sachschaden an den Türen entstand.

Nach erfolgter Spurensuche und –sicherung ermittelt nun die Kriminalpolizei zu beiden Fällen und ob diese im direkten Zusammenhang zueinander stehen könnten.