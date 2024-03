Nach eskaliertem Familienstreit Zwei Tote in Magdeburg: Neue Infos zu Tatwaffe - 18-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Nach dem blutigen Familienstreit in Magdeburg wird der tatverdächtige 18-Jährige an diesem Montag dem Haftrichter vorgeführt. Zudem gibt es Hinweise auf die Tatwaffe. Was bislang bekannt ist.