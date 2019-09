Immer wieder werden in Magdeburg Autos vom Typ Mazda CX5 gestohlen. Bei einem Fall sind die Täter jetzt gescheitert.

Magdeburg (vs) l Der Polizei bislang unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 9 und 10 Uhr versucht, den Mazda CX5 auf einem Parkplatz im Neustädter Feld in Magdeburg zu stehlen. Die gescheiterten Autodiebe hinterließen an dem Fahrzeug massive Hebelspuren.

Warum die Täter dieses Mal gescheitert sind, ist noch offen. Möglicherweise wurden sie bei dem Versuch, das Auto aufzubrechen, gestört. Daher hofft die Polizei jetzt auf Zeugen. Diese können sich beim Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3292 melden.