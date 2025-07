Die Polizei entdeckt in einem Gemüsehandel Hunderte Kilo der Aufputschdroge Captagon. Laut Staatsanwaltschaft ist es einer der größten Einzelfunde dieser Droge in Deutschland.

Landsberg - Die Polizei hat in Landsberg in Sachsen-Anhalt Hunderte Kilogramm der Aufputschdroge Captagon in einem Gemüsehandel sichergestellt. Die Menge hat einen geschätzten Verkaufswert von mehr als 20 Millionen Euro, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. „Es dürfte sich dabei um eine der größten Einzelsicherstellungsmengen dieser Substanz in Deutschland handeln.“

Gegen die Tatverdächtigen werde ermittelt, hieß es. Die Verdächtigen würden sich aktuell nicht in Deutschland aufhalten. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens war bekanntgeworden, dass in dem Gemüsehandel Paletten mit Ölfrüchten angeliefert werden, in denen Drogen versteckt sein könnten. Am Samstag wurden laut Polizei mehr als 20 verdächtige Paletten sichergestellt.

Vier dieser Paletten seien bislang kriminaltechnisch untersucht worden, hieß es. In diesen befanden sich etwa 300 Kilogramm der Aufputschdroge Captagon in Form von etwa 1,7 Millionen Tabletten.