Die Polizei ermittelt in Magdbeurg. Grund ist ein Autodiebstahl im Stadtteil Sudenburg.

Magdeburg (vs) l In der Nacht auf den 27. Juni 2020 haben der Polizei bislang unbekannte Täter in Magdeburg ein Auto gestohlen. Es geht um einen weißen Opel Astra. Das Fahrzeug war in der Fichtestraße abgestellt. Diese befindet sich im Stadtteil Sudenburg.

Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden durch die Polizei eingeleitet.