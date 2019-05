Die Polizei wurde in Magdeburg zu Prügeleien gerufen - darunter auch zu einer Schlägerei vor einer Discothek.

Magdeburg (tw) l In Magdeburg hat es am Freitagabend und in der Nacht zu Sonnabend mehrere Schlägereien gegeben, bei denen Menschen verletzt wurden - darunter im Strubepark und vor einer Discothek an der Halberstädter Straße.

Wie die Polizei Sonnabendmittag mitteilte, kam es kurz nach 3 Uhr vor einer Discothek an der Halberstädter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Eine der beiden Gruppen soll aus etwa zehn Menschen "arabischen Phänotyps" bestanden haben. Bei dieser Schlägerei wurden demnach sechs Menschen verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 23-Jähriger zunächst auf der Tanzfläche von einer unbekannten Person angerempelt worden sein. Nachdem der 23-Jährige sich mit Begleitern zum Rauchen in den Außenbereich der Discothek begeben hatte, folgte ihm diese Person. Es kam zu einem zunächst verbalen Streit, in dessen Folge der 23-Jährige von dem Unbekannten einen Schlag mit der Hand ins Gesicht bekommen haben soll. Weitere Personen mit offensichtlichem Migrationshintergrund sollen dann gemeinschaftlich handelnd auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben. Als die Begleiter des 23-Jährigen ihrem Bekannten zu Hilfe eilen wollten, seien auch diese von der Personengruppe mit Schlägen attackiert worden, so die Schilderungen der Polizei.

Anschließend sei die Tätergruppe in Richtung Halberstädter Straße geflüchtet. Die Polizei suchte vergeblich nach ihr. Die sechs verletzten Personen im Alter von 19 bis 24 Jahren lehnten eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Eine weitere Prügelei hatte sich der Polizei zufolge bereits am Freitagabend gegen 20 Uhr im Strubepark ereignet. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Es soll sich laut Polizei um eine Auseinandersetzung unter vier Männern (22, 28, 29 und 32) aus Guinea-Bissau, Niger und Eritrea gehandelt haben. Die Männer machten gegenüber der Polizei durchweg unterschiedliche Angaben zum Tathergang. Gegen die Tatbeteiligten wurden Platzverweise ausgesprochen. Zudem wurden Anzeigen wegen Verdachts der wechselseitig begangenen gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. Ob wie behauptet eine Schusswaffe im Spiel war, konnte die Polizei nicht ermitteln. Eine Suche mit Spürhund nach der angeblichen Waffe blieb erfolglos.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend hat die Polizei in Magdeburg einen 27-jährigen Mann wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen vorläufig festgenommen. Der Mann aus Eritrea, ein Asylbewerber mit Duldungsstatus, befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam.