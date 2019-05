Nach dem ein Mann am Magdeburger Hassel Opfer von Schlägen wurde, wurde ihm das Mobiltelefon gestohlen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Nach einem Übergriff kennt die Polizei in Magdeburg den Namen eines Täters. Weitere Ermittlungen laufen.

Magdeburg (vs) l Am Hasselbachplatz in Magdeburg ist ein aus dem Mann stammender Mann von zwei Personen unvermittelt geschlagen und getreten worden. Dabei rutschte dem Opfer das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Ein Täter griff das Mobiltelefon und flüchtete.

Nach ersten Ermittlungen ist der Polizei einer der beiden Täter namentlich bekannt. Die Ermittlungen, auch zu dem zweiten laut Zeugenberichten offenbar auch aus dem Ausland stammenden Täter, dauern an.