In Magdeburg hat ein Mann eine Diebesbande beobachtet. Die alarmierte Polizei nahm die Täter fest.

Magdeburg l Aufmerksame Zeugen haben in Magdeburg einen organisierten Diebstahl auffliegen lassen. Am 2. September 2019 hatte ein Mann der Polizei f´gemeldet, dass er im Bereich Haeckelstraße/Friedensplatz sechs Personen beobachtet, die Geräte aus einer Tasche nehmen, die Warensicherungsetiketten sowie die Originalverpackungen von diesen entfernen und in ein Gebüsch im Nahbereich werfen.

Daraufhin begaben sich Polizeibeamte umgehend zu besagtem Ort und konnten die Personen antreffen. Es handelte sich nach Polizeiangaben um 5 Männer aus Polen, im Alter von 24, 26, 27, 28 und 36 Jahren sowie einen 52-jährigen Magdeburger. Die vom Zeugen beschriebene Tasche wurde ebenfalls aufgefunden.

Die Tasche war für Diebstahlshandlungen präpariert worden. In dieser befand sich eine Kamera mit Zubehör. Im Nachgang konnte die Kamera einem Elektronikfachmarkt zugeordnet werden, aus welchem diese entwendet wurde. Neben der präparierten Tasche befanden sich weitere Geräte, die offensichtlich ebenfalls aus Diebstählen stammten. Die Polizeibeamten suchten den Nahbereich ab und konnten in einem Gebüsch mehrere Warensicherungsetiketten auffinden und sicherstellen. Die sechs Männer wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Bei der Überprüfung der Personen stellte die Polizei fest, dass der 36-jährige Pole einen offenen Haftbefehl hatte. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Am Dienstag wurde der Haupttäter, der 24-jährige Pole, in einem beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt.