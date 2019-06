Unbekannte Täter sind in Magdeburg in eine Baufirma gewaltsam eingedrungen. Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa

Im Norden von Magdeburg haben Einbrecher das Gelände eines Bauunternehmens heimgesucht. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Magdeburg (vs) l Unbekannte Täter haben am Wochenende vom Gelände eines Bauunternehmens im Magdeburger Gewerbegebiet Nord diverse Maschinen und Geräte gestohlen. Entdeckt wurde die Tat am 17. Juni 2019 um 7 Uhr morgens.

Nach Angaben der Polizei drangen die bislang unbekannten Täter gewaltsam auf das „Am Deichwall“ liegende Firmengrundstück ein, indem sie einen Zaun durchschnitten. Anschließend stahlen sie von der Ladefläche eines Lkw einen freistehenden Generator sowie einen Bau-Stampfer und ein Schneidegerät.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf eine Summe im unteren fünfstelligen Euro-Bereich, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert.