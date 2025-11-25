Trotz ihres jungen Alters hat sich Janice Reisch schon einen Namen in der Magdeburger Kulturszene gemacht. Was die 21-Jährige dazu antreibt, Partys, Modenschauen, Sportevents und vieles mehr zu organisieren.

Die Magdeburgerin Janice Reisch (r.) beim Fotoshooting zu ihrer eigens designten und genähten Modekollektion.

Magdeburg. - Wenn Janice Reisch über ihre Interessen spricht, dann sieht man das Feuer in ihren Augen förmlich lodern. Die 21-jährige Magdeburgerin hat bereits in jungen Jahren große Fußstapfen in der hiesigen Kulturszene hinterlassen. Ob Partys, Modenschauen, Sport-Events, Tanzkurse oder Mal-Veranstaltungen – sie macht alles, auf das sie Lust hat.