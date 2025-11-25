Allein auf dem Brocken 100 Kilometer, drei Tage, ein Ziel: 43-Jähriger erobert den Harzer-Hexen-Stieg
Christian Waeke wagt sich auf den Hexenweg. Warum gerade diese Wanderung den Grauinger an seine Grenzen bringt und welche überraschenden Erfahrungen er dabei macht.
Aktualisiert: 26.11.2025, 08:52
Grauingen/Harz - „Es ist für mich das letzte Abenteuer in diesem Jahr“, sagt Christian Waeke, zieht den Rucksack fest und lächelt. Dann geht es für den Grauinger mit dem Zug von Haldensleben nach Osterode – Startpunkt für ein Vorhaben, das sich sehen lassen kann: fast 100 Kilometer in drei Tagen, einmal über den gesamten Harzer-Hexen-Stieg wandern.