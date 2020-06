Georg Philipp Telemann – universelles Musikgenie zwischen Ruhm und Kritik

Mit mehr als 3600 verzeichneten Werken – darunter 50 Opern, etwa 1000 Instrumentalwerke von Sinfonie bis Solo, mehr als 1700 Kirchenkantaten, Messen und Oratorien, aber auch weltlich-humorige Lieder – gilt Georg Philipp Telemann als einer der produktivsten Komponisten der Musikgeschichte.

1681 in Magdeburg geboren (gestorben 1767 in Hamburg), verbringt Telemann einen Großteil seiner Jugend in Hildesheim, gründet während seines Jurastudiums in Leipzig ein Amateurorchester, leitet dann Opernaufführungen am Ort und steigt zum Musikdirektor der Leipziger Universitätskirche auf. Nach Stationen in Sorau, Eisenach und Frankfurt/Main besetzt er ab 1721 als Kantor, Musik- und Operndirektor in Hamburg eines der einflussreichsten musikalischen Ämter Deutschlands. Ein Aufenthalt in Paris 1737/38 verhilft zum internationalen Durchbruch.

Musikalisch gilt der fleißige Telemann als Universalist, der die Musikwelt des Barock durch neue Impulse maßgeblich prägte. Zu Lebzeiten berühmter als Bach und Händel, erreichte Telemann unter anderem durch eine damals neue Aufführungspraxis abseits der Hochkultur große Popularität und später intenationalen Ruhm. Bach übernahm Telemann-Kantaten in seine Werke, Leopold Mozart in die Notenbücher für seinen Sohn Wolfgang Amadeus.

Nach seinem Tod war Telemanns Werk, gerade weil so universell, Kritik ausgesetzt und trat in der Achtung etwa hinter Bach weit zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Telemann neu entdeckt und gilt Experten weltweit als vergessenes Genie. Magdeburg will künftig stärker dazu beitragen, das Werk seinen Sohnes wieder ins Licht zu rücken.