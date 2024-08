Mit der Aktion Kulturschultüte sollen Erstklässler langfristig für das kulturelle Angebot der Elbestadt begeistert werden. Worauf die Schulanfänger sich in diesem Jahr freuen können.

Der Vorstandsvorsitzende der Magdeburgischen Gesellschaft von 1990, Thomas Kluger (zweite von links), gab zusammen mit zahlreichen Sponsoren und der Klasse 2b der Grundschule Am Glacis den Startschuss für die Kulturtüten 2024.

Magdeburg. Vor gut einer Woche wurden in Sachsen-Anhalt die Erstklässler eingeschult. Für die Kleinsten ist dies ein ganz besonderer Tag. Um den Magdeburger Abc-Schützen nicht nur den ersten Schultag zu erleichtern, sondern sie auch außerhalb ihrer Grundschule für kulturelle Angebote zu begeistern, gibt es für alle Schulstarter bereits zum 18. Mal eine sogenannte Kulturschultüte.

Auf Initiative der FDP wird die Kulturschultüte seit 2007 für jeden Erstklässler gepackt, organisiert wird die Aktion von der Magdeburgischen Gesellschaft.

Kulturschultüte 2024: Das ist drinnen

In der Kulturschultüte wartet auf fast 2.700 Erstklässler aus allen Magdeburger Grundschulen ein Beutel mit insgesamt 24 verschiedenen Gutscheinen im Gesamtwert von über 150 Euro. Im vergangenen Jahr lag der Wert der Schultüten noch bei knapp 130 Euro. Alles in allem haben die Sponsoren und die Magdeburgische Gesellschaft in diesem Jahr fast 400.000 Euro in die Aktion gesteckt.

Ob Karten für eine Theatervorstellung oder die Museen, ein Gutschein für einen Instrumenten-Schnupperkurs der Musikschule oder eine Eintrittskarte für das Kinderkino im Oli. Das kulturelle und sportliche Angebot der besonderen Schultüte ist auch in diesem Jahr sehr vielfältig. Auch Lese- und Lernstoff, Malschablonen und eine Warnweste für den Straßenverkehr sind mit dabei.

Was in der Kulturschultüte in diesem Jahr neu ist

Neben alten Bekannten wie dem 1. FC Magdeburg, welcher immer eine Freikarte für ein Heimspiel sponsort, oder dem Kunst- und Naturhistorischen Museum finden sich in diesem Jahr auch Neulinge in den Schultüten.

So können sich die Erstklässler in diesem Jahr beispielsweise über einen Gutschein für den Allergie-Aktionstag einer Apotheke freuen. Damit können die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern lernen, wie man leckere Allergiearme Muffins bäckt. Auch in diesem Jahr dabei ist eine Drogeriekette. Diese sponsere süße Mal-Schablonen für alle Schulanfänger.

Neu in diesem Jahr ist auch, dass es erstmalig ein Angebot für Lehrkräfte gibt: „Da die Klassen immer größer und vielfältiger werden, wollen wir auch die Lehrkräfte unterstützen“, erzählte Thomas Kluger, Vorstandsvorsitzender der Magdeburgischen Gesellschaft. Aus diesem Grund gibt es für alle Lehrkräfte die Möglichkeit, an einem Kurs zur Förderung interkultureller Kompetenzen in Konfliktsituationen teilzunehmen.

Worüber sich die Grundschüler am meisten freuten

Bei der diesjährigen Pressekonferenz, bei der das Konservatorium Georg Philipp Telemann Gastgeber war, erzählten Schülerinnen und Schüler der 2b aus der Grundschule Am Glacis, was bei ihrer Kulturschultüte im vergangenen Jahr ihr persönliches Highlight war. Dabei wurde schnell klar: Bei den Kleinen kam neben dem Besuch eines Heimspiels des 1.FCM auch die Kultur gut an.

„Ich fand unseren Ausflug in das Theater toll“, erzählte Clara. Wie Klassenlehrerin Gundel Seiffert erklärte, habe man den Gutschein für den Theaterbesuch gemeinsam als Klasse eingelöst und einen Ausflug gemacht. Neben den Gutscheinen standen bei den Kleinen auch der japanische Fächer und das enthaltene Lineal Hoch im Kurs.