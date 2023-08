Um Kinder in Magdeburg für kulturelle Angebote zu begeistern, gibt es für viele Erstklässler eine Kulturschultüte. Welche Angebote dieses Jahr mit dabei sind.

Fast 130 Euro geschenkt: Erstklässler in Magdeburg erhalten Kulturschultüte

Emil, Arvid, Elisabeth und Kira (von links) aus der 4b der Magdeburger Grundschule Am Elbdamm hatten zu ihrer Einschulung auch eine Kulturschultüte geschenkt bekommen.

Magdeburg - Auf die Plätze, fertig, Schulstart! Am 19. August 2023 werden in Sachsen-Anhalt die Erstklässler eingeschult: ein großer Tag für viele Kinder auch in Magdeburg.

Um den ABC-Schützen nicht nur den ersten Schultag zu erleichtern, sondern sie auch außerhalb ihrer Grundschule mit kulturellen Angeboten zu begeistern, gibt es auch in diesem Jahr zum bereits 17. Mal für die Schulstarter eine sogenannte Kulturschultüte.

Passend dazu: Pädagogin klärt auf - Das gehört in die Schultüte

In der wartet auf 2600 Erstklässler aus allen Magdeburger Grundschulen ein Beutel mit insgesamt 32 verschiedenen Gutscheinen und Materialien im Gesamtwert von fast 130 Euro.

Magdeburger Schulanfänger erhalten mit Kulturschultüte Gutscheine und Freikarten

Ob Karten für das Theater oder die Museen, Gutscheine für einen Instrumenten-Schnupperkurs der Musikschule oder freien Eintritt für die Minigolfanlage.

Die Palette an kulturellen und sportlichen Angeboten ist auch in diesem Jahr vielfältig. Auch Lese- und Lernstoff, wie Ausmalhefte und Utensilien wie Lineal und Stifte sind mit dabei

Die Aktion findet seit 2007 jährlich statt und ist eine ehrenamtlich organisierte Aktion der Magdeburgischen Gesellschaft.

Neue Gutscheine für die Kulturschultüte 2023

Neben alten Bekannten wie der 1. FCM, der immer eine Freikarte für ein Heimspiel sponsort, oder das Kunst- und Naturhistorische Museum gibt es auch fünf Neulinge in den Schultüten.

Das könnte Sie auch interessieren: Kostenschock vor der Einschulung in Burg

So dürfen sich die diesjährigen Erstklässler beispielsweise über eine Freikarte ins Oli-Kino in Stadtfeld-Ost oder eine Warnweste freuen.

Worüber sich Grundschüler am meisten gefreut hatten

Bei der diesjährigen Pressekonferenz, bei der der 1. FCM zum ersten Mal Gastgeber war, erzählten Schülerinnen und Schüler der 4b aus der Grundschule Am Elbdamm, was bei ihrer Kulturschultüte damals ihr persönliches Highlight war.

Emil (9) hatte großen Spaß in der Minigolfanlage, erzählt er. Für Arvid war die Freikarte für ein Fußball-Spiel etwas ganz Besonderes. "Weil ich selbst in einem Fußball-Verein als Torwärtin spiele", erzählt die 9-Jährige.

Familien können mit Angeboten unterstützt werden

Ihre Lehrerin, Christina Scheller, sieht die Kulturschultüte als eine tolle Möglichkeit, etwas gemeinsam in der Familie auch außerhalb der Schule zu unternehmen.

Ihre Klasse bekam damals kurz nach dem ersten Corona-Lockdown ihre Tüte. "Von daher weiß ich, wie schön es für die Familien war, endlich wieder etwas unternehmen zu können", erzählt sie.

Zum Thema: Achtung, Autofahrer! Schulbeginn in Sachsen-Anhalt - Polizei kündigt Kontrollen an

Doch nicht nur außerhalb der Schulzeit würden die Gutscheine und Freikarten eingelöst werden, weiß Thomas Kluger, Vorsitzender der Magdeburgischen Gesellschaft. "Ich habe schon gehört, dass manche Schulen es auch für interne Ausflüge nutzen", sagt er.