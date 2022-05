Buckau Kunst: Magdeburger Fenster-Galerie zeigt psychedelische Animation von Eoh Ganesh

Fraktale Kunst, eine faszinierende Kombination aus Kunst und Mathematik, ist ab 4. Februar 2022 in der Fenster-Galerie der Buckauer Kunstwerkstatt in Magdeburg zu sehen. Künstler Tom Theunert alias Eoh Ganesh lässt in einer Animation Formen und Farben entstehen und vergehen.