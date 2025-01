Gabriele Putz mit Hans Hermann Richter vor dessen Bild in der aktuellen Ausstellung in der Magdeburger Galerie Himmelreich.

Magdeburg - Vieldeutig erweist sich das Thema „Schöne Aussicht“ der Jahresauftaktausstellung in der Galerie Himmelreich in Magdeburg. „Das sei Absicht, wolle nicht einengen, sondern ihnen Raum für vielschichtige Überlegungen bieten“, versichert Gabriele Putz vom Vorstand des Kunstvereins. Breit gefächert seien die gezeigten Arbeiten, reichten von der Malerei über die Grafik, die Glasgestaltung und die Fotografie bis zu Zeichnungen. Sie sind zum Teil eigens für die aktuelle Präsentation entstanden oder kommen aus dem jeweiligen Fundus der 17 beteiligten Künstler.

Zum vierten Mal waren Künstler aus Sachsen-Anhalt eingeladen, sich gemeinsam vorzustellen, eine Plattform für den Meinungsaustausch zu schaffen. Das hat sich zur einer, wenn auch noch jungen, Tradition im Himmelreich entwickelt. Es begann 2022 mit Aktdarstellungen, Porträts und Fantasien folgten. Gabriele Putz gerät regelrecht ins Philosophieren, wenn sie über das aktuelle Motto spricht. „Gelangt man von der bloßen Aussicht mit Hilfe der Übersicht auf eine gewisse Weltsicht, so mag sich je nach Ansicht Trübsicht oder Klarsicht einstellen“, bringt sie ihre Gedanken auf den Punkt. Diese finden auch ihren Niederschlag in den eigenen Schmuckobjekten.

Von Anne Rose Bekker ist das Bild „Die Insel“ zu sehen. Foto: Klaus-Peter Voigt

Broschen und Anhänger hat die Magdeburgerin dem Thema zugeordnet, nutzt unterschiedliche Materialien, lässt edle Metalle mit ebenso edlen Steinen wie Achat eine gekonnte Symbiose eingehen, regt die Fantasie der Betrachter an. Ein Dendrit erinnert so an eine Weltkarte.

Kunst mit edlen Steinen

Ihre Ausbildung zur Schmuckkünstlerin absolvierte Putz 1967 bis 1972 an der Burg Giebichenstein. Dort lernte sie Hans Hermann Richter kennen, der fast zeitgleich sein Diplom als Baukeramiker erwarb. Der in Huy Neinstedt Lebende beschäftigt sich längst auch mit Malerei und Grafik. Großformatige Arbeiten prägen dabei sein Schaffen, sind oft abstrakte Abbilder der Natur oder Stillleben mit kräftigen Farbflächen, energiegeladen gemalt. Allen ist gemeinsam, dass sie letztlich erforscht werden wollen.

Ihre Wurzel hat Anne Rose Bekker in der Textilgestaltung. Auch sie absolvierte die Burg in Halle und schloss als Diplom-Bildteppichgestalterin ab. Stets aufs Neue überrascht die in Wanzer und Magdeburg Arbeitende mit ihrer Hinwendung zu diversen Techniken, befasst sich mit Plastik, Emaille oder Keramik. „Die Insel“ entstand brandaktuell. Die Collage mit Acryl will quasi ein Weltpanorama zeigen mit allen Gefahren und Annehmlichkeiten der Gegenwart. Umweltzerstörung, Historie Krieg und Natur verknüpft sie zu einer einzigen Darstellung, die letztlich aufrütteln will.

Ähnlich ist es mit Cathleen Meiers „Frühlingsenzian“. Zwischen verrosteten Munitionsresten drapierte die Elbestädterin die blauen Blumen. Diese Anordnung verharmlost keineswegs, ganz im Gegenteil. Das Thema Krieg ist für die Künstlerin, die Meisterschülerin von Professor Bernd Göbel an der Burg Giebichenstein war, stets aktuell.

Landschaft aus Stoff

Ganz klassisch betrachtet Peter Adler das Thema „Schöne Aussicht“ mit seinem Gemälde „Namibia“ von 2022. Ein Fotograf steht inmitten einer kargen afrikanischen Landschaft. Heidi Groth ist sich hingegen sicher: „Morgen wirds besser“, gestaltet aus Stoffelementen eine reizvolle Landschaft, in der graue und schwarze Töne dominieren. Die gesamte Exposition bekommt durch die Abwechselung der Techniken und ganz individuellen Herangehensweisen ihr besonderes Profil. Es macht Spaß, sich darauf einzulassen, auf Entdeckungsreise zu gehen.

Die Ausstellung „Schöne Aussicht“ kann bis zum 14. Februar 2025 in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b/Ecke Danzstraße besucht werden. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.