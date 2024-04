Fliegen wie bei Harry Potter: Das Quadball-Team aus Magdeburg spielt jetzt in einer Gemeinschaft mit Hannover und bereitet sich auf den zweiten Spieltag vor. Warum die Sportler mit einem Besen zwischen den Beinen auf dem Feld Bälle jagen.

Magdeburg - Die Spielerinnen und Spieler des Magdeburger Quadball-Teams (ehemals Quidditch) suchen permanent neue Mitglieder. Aktuell sind zehn aktive Spieler im Verein. Jetzt wagen sie den nächsten Schritt: Um weiterhin an Wettkämpfen teilzunehmen, unterstützt das Hannoveraner

Team die Vollkontaktsportler für diese Saison. Zum Heimspieltag im Stadion der Bauarbeiter an der Großen Diesdorfer Straße geht es für die neue Spielgemeinschaft zum zweiten Mal zusammen auf das Feld. Gemeinsam laufen sie in der Ost-Liga auf. „Weil wir den größeren Teil der Spieler stellen, wollten wir in der Ost-Liga bleiben“, erzählt Ronja Gerdes, Teamverantwortliche aus Magdeburg.

Magdeburger Quadball-Team sucht neue Mitglieder für Verein

Beide Truppen der Landeshauptstädte haben derzeit Personalmangel und können daher schlecht einzelne Mannschaften für die Spieltage aufstellen. Kurzerhand entschlossen sie sich dazu, ein gemeinsames Team aufzubauen.

Die „Cybercamys“, eine Mischung aus das durch Harry-Potter-Filmen bekannten Tierwesen „Occamy“ und ein Cyborg, ein Mensch, der von innen und außen technisch erweitert wurde, trainieren zweimal wöchentlich unabhängig voneinander. Jeden zweiten Sonntag im Monat findet ein Training zusammen in Magdeburg statt. Jeden vierten Sonntag trainieren die Magdeburger auswärts. An den restlichen Trainingssonntagen sind alle dazu eingeladen, die Sportart selbst einmal auszutesten. Sportsachen und Getränke sind dafür mitzubringen.

Normalerweise gehört das Team „Cyborgs Hannover“ zur Nordliga. Deutschlandweit gibt es sechs Ligen mit 34 Mannschaften laut dem Deutschen Quadballbund (DQB). Weitere sechs Teams befinden sich derzeit im Aufbau. In der Ost-Liga treffen insgesamt sieben Teams aus den Städten Magdeburg, Halle, Leipzig, Dresden und Jena sowie zwei aus Berlin aufeinander. Beide Mannschaften streben an, in der nächsten Saison wieder als alleinige Gruppe auf dem Feld zu stehen.

Das Bauarbeiterstadion in Magdeburg wird vom Quadball-Team vorbereitet

Bevor ein Spieltag stattfinden kann, bereiten die Vereinsmitglieder das Feld vor. Dafür werden PE-Rohre zu Ringen geformt, die als Tore für die verschiedenen Bälle dienen. Ebenso malen die Mitglieder die Spielrandmarkierungen selbst auf der Rasenfläche.

Ronja Gerdes (l.) und Charlotte Kratzke spielen gemeinsam. Foto: Saskia Lohöfer

Am letzten Spieltag im Februar hat sich die Truppe gut geschlagen und steckte realistische Ziele ab: „Wir wollen ordentliche Spiele gegen Leipzig und Halle abliefern.“ Im Sachsen-Anhalt-Derby gegen Halle konnten die Magdeburger keinen Sieg einfahren. Dennoch sind die Spieler der Gemeinschaft glücklich darüber, überhaupt wieder auf dem Feld zu stehen.