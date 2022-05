Kurioser Grund: Warum sich die Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg verschiebt

Magdeburg - Der Wahltermin steht nun fest. Der Stadtrat hat mehrheitlich entschieden. Ausgangspunkt ist ein kurioser Grund.

Eine große Ratsallianz aus Grüne/future!, CDU, SPD und Linke hat die die Verlegung der 2022 anstehenden Oberbürgermeisterwahl vom 20. März 2022 auf den 24. April 2022 erzwungen. Die Festlegung auf den Wahltermin stand zur Stadtratssitzung am 4. November 2021 an. Den März-Termin hatte das Wahlamt der Stadtverwaltung vorgeschlagen, um Fristen für eine mögliche Stichwahl und zur Nachbereitung sicher und mit zeitlichem Puffer zu wahren. Die Amtszeit von Lutz Trümper läuft Ende Juni 2022 aus.

So stimmten die Magdeburger Stadträte ab

Die Parteien wollten aber mehr Zeit gewinnen, um ihre Anwärter auf die Trümper-Nachfolge in Position zu bringen. In einem interfraktionellen Änderungsantrag zum Beschlusspapier der Verwaltung forderten die genannten Fraktionen, die Wahl erst am 24. April 2022 abzuhalten, eine mögliche Stichwahl am 8. Mai.

Zur Bewerbung um das hohe Amt haben demnach Anwärter dann bis 28. März 2022 Zeit. Bisher haben nur SPD mit ihrem Fraktionschef Jens Rösler und CDU mit ihrem Kreisvrositzenden Tobias Krull ihre OB-Kandidaten offiziell benannt. Die Magdeburger Sozialdezernentin und stellvertretende Bürgermeisterin Simone Borris (parteilos) liebäugelt inzwischen auch mit einer Kandidatur.

In einer kurzen Debatte begründete Jürgen Canehl (Bündnis 90/Future!) die Verschiebung unter anderem damit, dass die bis Anfang 2022 laufende Lichterwelt das Aufhängen von Wahlplakaten erschwere. Weil zahlreiche Laternenmasten mit zusätzlichen Lichtelementen versehen seien., könnten dort erst nach dem Ende der Lichterwelt am 2. Februar 2022 Plakate angebracht werden. Das sei eine zu kurze Zeit bis zum ursprünglich geplanten Wahltermin am 20. März 2022 gewesen. Dies sei ein Grund für die Verschiebung auf den 24. April 2022 gewesen. Für den neuen Termin plädierten letztlich 39 Stadträte bei 9 Enthaltungen und einer Gegenstimme.