Land veranlasst weniger Grün vor Magdeburger Polizeirevier

Anwohner in Magdeburg-Olvenstedt fürchteten eine neue Baustelle und weniger Grün in ihrem Stadtteil. Warum auf dem Grundstück neben dem Polizeirevier aktuell viel Gehölze weichen muss.

Auf dem Grundstück an der Hans-Grade-Straße laufen seit Tagen Arbeiten, die der Landschaftspflege dienen sollen. Anwohner hatten die Sorgen, dass neue Baustellen entstehen.

Magdeburg - Wenn vermeidlich Bäume gefällt werden und Sträucher entfernt, sind viele Menschen hellhörig und neugierig. Besonders wenn sich das Grün direkt vor der eigenen Haustür befinden. So sind Anwohner der Hans-Grade-Straße in Olvenstedt stutzig geworden, als auf dem Grundstück neben dem Polizeirevier, das an den Scharnhorstring angrenzt, die Arbeiten auf dem Privatgrundstück begonnen haben.