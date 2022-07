Lange Staus in Magdeburg nach schwerem Unfall auf der Autobahn 2

Magdeburg - vs

Blechlawinen wälzen sich aktuell über die Magistralen in Magdeburg. In der Stadt herrscht Stau. Nach einem schweren Unfall am Dienstagnachmittag (12. Juli 2022) auf der Autobahn 2 musste die Strecke bei Lostau in beiden Richtungen gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen sind in Fahrtrichtung Hannover mehrere Lkw sowie ein Pkw mit Wohnwagen in einen Unfall verwickelt worden. Ein Lkw sowie der Pkw mit Wohnwagen brannten komplett aus. Zur Anzahl und zum Verletzungsgrad der Insassen in den Fahrzeugen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Vor allem auf der Bundesstraße 1 im Magdeburger Stadtgebiet, die als offizielle Umleitung bei Unfällen und Ähnlichem auf der Autobahn gilt, zwängen sich nun die Fahrzeuge von der A2 durch die Landeshauptstadt. Dadurch kommt es auch auf anderen Straßen zu langen Staus.

Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn werden noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Somit ist damit zu rechnen, dass auch das Verkehrsaufkommen in der Stadt noch lange sehr hoch sein wird.