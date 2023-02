Die Franz-Mehring-Büste im Geschwister-Scholl-Park in Magdeburg.

Magdeburg - Getreu dem Motto „Gut Ding will Weile haben“ soll 2023 ein Beschluss des Magdeburger Stadtrates aus dem Jahr 2021 umgesetzt werden – zumindest im Ansatz. Damals hatte die SPD-Fraktion zunächst beantragt, die für den Politiker und Karl-Marx-Biografen Franz Mehring geschaffene Büste von ihrem Standort im Geschwister-Scholl-Park an die Mehringstraße in Cracau zu versetzen.