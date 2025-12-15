LIVE:
Alkohol und leere Flaschen Lärm und Müll in kleinem Park: Wie Magdeburg auf Anwohnersorgen reagiert
Lärm, Müll und ein bekannter Treffpunkt: In Buckau, eigentlich ein unauffälliger Stadtteil, spitzt sich eine Situation zu, die Magdeburgs Stadtverwaltung jetzt zum Handeln zwingt.
15.12.2025, 06:15
Magdeburg. - „Buckau ist ein vergleichsweise unauffälliger Stadtteil“, sagt Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug. Bei der Einwohnerversammlung kristallisierten sich dann aber doch Brennpunkte heraus. Die Stadtverwaltung will reagieren.