Lärm, Müll und ein bekannter Treffpunkt: In Buckau, eigentlich ein unauffälliger Stadtteil, spitzt sich eine Situation zu, die Magdeburgs Stadtverwaltung jetzt zum Handeln zwingt.

Von Sabine Lindenau 15.12.2025, 06:15
Die Sitzgelegenheiten im Aldi-Park unweit des Obdachlosenheims in Magdeburg sind vor allem in den späten Abendstunden und nachts stark frequentiert. Tagsüber herrscht hier Ruhe.
Magdeburg. - „Buckau ist ein vergleichsweise unauffälliger Stadtteil“, sagt Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug. Bei der Einwohnerversammlung kristallisierten sich dann aber doch Brennpunkte heraus. Die Stadtverwaltung will reagieren.