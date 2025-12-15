weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Neues Angebot dank Automaten: Kartoffeln rund um die Uhr

EIL
Anschlag auf größere Menschenmengen geplant - das ist bislang bekannt
Anschlag auf größere Menschenmengen geplant - das ist bislang bekannt

Neues Angebot dank Automaten Kartoffeln rund um die Uhr

Automat bietet auf dem Kolk-Parkplatz in Bismark im Landkreis Stendal ein neues Verkaufserlebnis

Von Martin Rehberg 15.12.2025, 17:51
Ganz zur Freude von Bürgermeisterin Annegret Schwarz und Bauamtsleiter Erik Dähne hat Landwirt Candy Beckurts (links) auf dem Kolk-Parkplatz in Bismark einen Automaten aufgestellt, an dem Kartoffeln aus der Region rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche gekauft werden können.
Ganz zur Freude von Bürgermeisterin Annegret Schwarz und Bauamtsleiter Erik Dähne hat Landwirt Candy Beckurts (links) auf dem Kolk-Parkplatz in Bismark einen Automaten aufgestellt, an dem Kartoffeln aus der Region rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche gekauft werden können. Foto: Martin Rehberg

Bismark. - Kartoffeln aus der Region rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche – egal, ob bei minus 20 Grad oder hochsommerlichen Temperaturen – können seit gestern auch in Bismark auf dem Kolk-Parkplatz gekauft werden. Möglich macht dies ein Automat, den Betreiber Candy Beckurts aus Peulingen entwickelt hat und der bereits in Stendal, Tangermünde, Osterburg und Schönhausen zum Einsatz kommt.