Automat bietet auf dem Kolk-Parkplatz in Bismark im Landkreis Stendal ein neues Verkaufserlebnis

Ganz zur Freude von Bürgermeisterin Annegret Schwarz und Bauamtsleiter Erik Dähne hat Landwirt Candy Beckurts (links) auf dem Kolk-Parkplatz in Bismark einen Automaten aufgestellt, an dem Kartoffeln aus der Region rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche gekauft werden können.

Bismark. - Kartoffeln aus der Region rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche – egal, ob bei minus 20 Grad oder hochsommerlichen Temperaturen – können seit gestern auch in Bismark auf dem Kolk-Parkplatz gekauft werden. Möglich macht dies ein Automat, den Betreiber Candy Beckurts aus Peulingen entwickelt hat und der bereits in Stendal, Tangermünde, Osterburg und Schönhausen zum Einsatz kommt.