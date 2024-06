Am Norbertusgymnasium in Magdeburg gibt es seit 2004 eine Bläserklasse. Wie diese funktioniert, was die Schüler lernen und wie das 25-jährige Bestehen gefeiert wird.

Am Norbertusgymnasium in Magdeburg gibt es seit 25 Jahren eine spezielle Bläserklasse.

Magdeburg - Im Jahr 2004 wurde die erste Bläserklasse am Magdeburger Norbertusgymnasium gegründet. Damals als ein Projekt für zunächst nur zwei Jahre geplant, wussten die beiden initiierenden Musiklehrer Claudia Popp und Lukas Zülicke noch nicht, welch eine erfolgreiche Geschichte hier entstehen sollte.

Für die Finanzierung war damals das Bonifatiuswerk Magdeburg mit einer großen Spende sehr hilfreich, erinnert sich Zülicke. Der neu gegründete Verein „Norbertus musiziert“ konnte damit einen Teil der ersten Instrumente finanzieren. Mittlerweile ist das Projekt auf jeweils drei Jahre erweitert worden. Anschließend besteht die Möglichkeit, im Orchester der Schule weiterzuspielen.

Bläserklasse verstärkt das Schulorchester des Norbertusgymnasiums

Alle Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen haben das jeweilige Instrument neu an der Schule gelernt. Damit unterscheidet sich das Orchester des Norbertusgymnasiums grundsätzlich von anderen Schulorchestern, die in der Regel auf ausgebildete Schüler von Musikschulen zurückgreifen, so Lukas Zülicke.

Die Musiklehrer des Norbertusgymnasiums haben dazu im Vorfeld eine Ausbildung absolviert, um Grundkenntnisse und Spielpraxis auf allen zu unterrichtenden Instrumenten zu erlernen. Die Schüler haben dann an vier Tagen in der Woche Bläserklassenunterricht, wobei an drei Tagen die gesamte Klasse musiziert. Am vierten Tag werden die Schüler nach Instrumentengruppen getrennt von Lehrern der Magdeburger Rock:Pop:Jazz:Schule unterrichtet.

Unterricht der Bläserklasse wird in den Stundenplan integriert

Der Unterricht findet im Norbertusgymnasium statt und ist ganz normal in den Stundenplan integriert. Somit würden den Schülern und Eltern zusätzliche Wege abgenommen werden.

Dazu komme, dass durch das Spielen das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und die Freude am gemeinsamen Musizieren gefördert wird, beschreibt der Projektleiter. „Auch schwächere Schüler werden gut integriert und können durch die vielen Konzerte im Jahr immer wieder große Erfolge feiern.“ Mittlerweile wurden insgesamt über 600 Schüler an einem Blasinstrument am Norbertusgymnasium ausgebildet.

Jubiläumskonzert steigt am Mückenwirt in Magdeburg-Buckau

Bevor im September 2024 wieder eine neue Bläserklasse beginnt, wollen die Schüler am Sonntag, 9. Juni 2024, ab 11 Uhr am Mückenwirt in Magdeburg-Buckau ihr erlerntes Können bei einem Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen des Projekts zeigen.