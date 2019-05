In Magdeburg ist ein Mann in einer Straßenbahn zusammengeschlagen und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Magdeburg l Zwei noch unbekannte Männer haben am frühen Morgen des 23. Mai 2019 in einer Straßenbahn in Magdeburg einen Mann verprügelt und dabei lebensbedrohlich verletzt. Dies teilte die Polizei am frühen Donnerstagnachmittag mit.

Der 42-jährige Kasache bestieg laut Polizei gegen 5.45 Uhr an der Haltestelle Kastanienstraße die Straßenbahnlinie 10 in Richtung Rothensee. Beim Einsteigen kam es zwischen ihm und den zwei Männern, die eigentlich aussteigen wollten, zu einem Streit. Alle drei Männer fuhren mit der Bahn weiter.

Männer prügeln auf Opfer ein

Plötzlich schlugen und traten die zwei Männer, die russisch sprachen, auf das Opfer ein. Zwei Haltestellen später, an der Pettenkoferstraße, stiegen die zwei Täter wieder aus.

Das Opfer blieb in der Straßenbahn. Wegen der Verletzungen und der Schmerzen begab er sich selbständig in ein Krankenhaus. Laut ärztlicher Untersuchung führten die Verletzungen zu einem lebensbedrohlichen Zustand, so die Polizei. Dank einer Not-Operation bestehe mittlerweile keine Lebensgefahr mehr, heißt es.

Noch keine Personenbeschreibung

Eine Personenbeschreibung liegt noch nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder die tatverdächtigen Männer beschreiben können. Hinweise werden unter Telefon 0391/546-5196 entgegengenommen.

Ob sich die drei Männer kannten, ist noch nicht geklärt. "Vermutlich nicht", sagte ein Polizeisprecher auf Volksstimme-Nachfrage. Bislang gebe es zumindest keine konkreten Hinweise darauf. Angehörige des Opfers hatten die Polizei informiert.

Die Polizei versuche nun, auch Videomaterial aus der Straßenbahn zu sichern.