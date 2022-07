Die große Aktion „Lesesommer XXL“ geht in die 13. Runde. Wie Kinder und Jugendliche mit Lesen ihre Schulnoten aufbessern können und welche Bibliotheken in Magdeburg teilnehmen.

Magdeburg - „Ich kann mich noch gar nicht entscheiden, was für ein Buch ich mir ausleihen möchte“, sagt die 7-jährige Ella und blickt auf die große, bunte Bücher-Auswahl auf dem Tisch. So wie ihr ging es gestern Vormittag vielen Erstklässlern aus der Grundschule Annastraße, die in der Magdeburger Stadtbibliothek einen Vorgeschmack auf das bekamen, was sie in den kommenden Wochen erwarten wird.