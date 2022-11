Trauer um Tokio-Hotel-Friseur Sebastian Böhm aus Magdeburg

Magdeburg - "Meine Lieben, wir sind tief bestürzt und voller Trauer, euch mitteilen zu müssen das unser geliebter Basti von uns gegangen ist…", heißt es in einem Facebook-Post am Montagabend vom Friseursalon "Hairricane".

Damit verabschiedet sich das Team in "stiller Trauer" von seinem Chef und Kollegen Sebastian Böhm, der bereits schon viele Prominente in Szene setzte wie zum Beispiel, "Tokio-Hotel"-Sänger Bill Kaulitz oder Pop-Ikone Shakira. Im Jahr 2009 wurde er mit dem Titel "Friseur des Jahres" ausgezeichnet.

"Hairricane"-Friseursalon in Magdeburg bleibt geschlossen

Der Salon des Masterstylisten soll nun laut Facebook-Post seines "Hairricane"-Teams vorerst geschlossen bleiben und sei frühstens ab dem 21. November 2022 wieder für Kunden erreichbar.

Seine Fans und die Kunden des gebürtigen Magdeburgers sind schockiert über die traurige Nachricht: "Mein herzliches Beileid. Ich kann es nicht glauben", schreibt eine Leserin unter dem Fotopost. "Ein feiner Mensch, der leider den Kampf gegen seine Krankheit verloren hat", heißt es in einem anderen Kommentar.

Nur wenige Stunden nach der Mitteilung sind es bereits mehrere Tausend Fans, Freunde und Bekannte, die ihr Beileid auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des Star-Friseurs aussprechen.

Sebastian Böhm und der Kampf gegen Krebs

Bereits zum zweiten Mal musste der junge Star-Friseur gegen den tückischen Blutkrebs ankämpfen. Den ersten Ausbruch besiegte er nach einer kräftezehrenden Chemotherapie. Im vergangenen Jahr kam die Leukämie zurück und der Magdeburger Friseur suchte erneut mit einem Hilfe-Aufruf bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS einen Stammzellenspender.

"Nach überstandener Chemotherapie letztes Jahr ist bei mir wieder die Leukämie ausgebrochen." Sebastian Böhm

"Ich wünschte, ich hätte mir und euch diese Zeilen ersparen können, aber es ist jetzt wie es ist. Nach überstandener Chemotherapie letztes Jahr ist bei mir wieder die Leukämie ausgebrochen. Inzwischen ist klar, dass eine Heilung nur mit Stammzellenspende möglich sein wird. Die Chemotherapie läuft seit einigen Tagen wieder an und wird vorbereitend gemacht", so Böhm im November 2021 auf seinem Instagram-Kanal.

Bereits im Januar 2022 verkündete der Friseur daraufhin die erfolgreiche Suche: "Das wohl größte Dankeschön geht an meine unbekannte SPENDERIN, die mir das Leben rettet", schrieb er in einem Instagram-Post. Doch der erneute Kampf gegen die Krankheit, über die der Star-Stylist regelmäßig berichtete, hat nun ein trauriges Ende. "Rest In Peace", schreibt sein Team als Abschied.