Am Mittwoch (29. November) hat der Bürgerverein „Bürger für Ottersleben“ (BfO) wieder zum „Otterleuchten“ auf den Eichplatz in Magdeburg geladen. Dabei gab es eine Premiere.

Lichterwelt in Magdeburg-Ottersleben feierlich eröffnet

Magdeburg - Mit dem „Otterleuchten“ ist am Mittwoch (29. November) die Ottersleber Lichterwelt auf dem Eichplatz feierlich eröffnet worden. Neben den bereits bekannten Elementen aus den Vorjahren haben drei neue LED-Objekte ihre Leuchtpremiere erlebt. Sie hängen in luftiger an Laternenmasten.

Es handelt sich um etwa 1,70 Meter hohe Otterfiguren. Zahlreiche LED-Lämpchen bringen diese zum Glitzern. Ihre Installation erweckt den Anschein, als würden die Ottersleber Wappentiere die Masten hochklettern. Möglich wurde die Umsetzung der neuen Elemente dank der Unterstützung von Sponsoren.

So sehen die neuen Otterfiguren aus, die an drei Laternenmasten am Eichplatz funkeln. Foto: Konstantin Kraft

Zusätzlich zu den Laternen-Ottern funkeln in den dunklen Stunden des Tages nun auch wieder ein größerer Standotter sowie mehrere Leuchtkugeln. Deren Betrieb ist an die Straßenbeleuchtung gekoppelt. Das größte Leuchtobjekt auf dem Eichplatz ist der „Engel für Ottersleben“. Er feierte beim Otterleuchten im Vorjahr seine Premiere. Vorbild war die Zeichnung einer Grundschülerin aus dem Stadtteil.

Auch dieser Leuchtotter glitzert nun wieder in den dunklen Stunden des Tages in Ottersleben. Foto: Konstantin Kraft

Aus eben diesem Zeichenwettbewerb gibt es noch weitere Entwürfe, die potenziell zu einem LED-Objekt im Rahmen der Ottersleber Lichterwelt werden könnte. Der Bürgerverein „Bürger für Ottersleben“ (BfO), der das Otterleuchten alljährlich ausrichtet, hat sich vorgenommen, jedes Jahr ein neues Element hinzuzufügen. Das ist auch für 2024 geplant.

Unterdessen wird das diesjährige Otterleuchten am Donnerstag (30. November) fortgesetzt. Start ist dann erneut um 16 Uhr auf dem Eichplatz. Es wird ein Kinderprogramm geben. Ab 17.30 Uhr werden zudem die Band „Phöboö“ sowie die Schulband der Ernst-Wille-Gemeinschaftsschule zu Auftritten erwartet.