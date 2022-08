Lichterwelt Magdeburg: Dieser Stadtteil plant auch eine Figur

Die Lichterwelt ist die perfekte Ergänzung zum Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Beide sind ein Tourismusmagnet und eine Freude für die Einheimischen.

Ein zentrales Motiv der Lichterwelt in Magdeburg. Nun möchte ein weiterer Stadtteil mit einer Eigenkreation nachziehen.

Magdeburg - Der Stadtteil Rothensee hat schon eins. Lemsdorf ebenso. Ottersleben will ein zweites – und nun will dieser Stadtteil nachziehen und eine Kreuzung in der Winterzeit mit einer Lichterwelt-Figur illuminieren.