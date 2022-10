Lichterwelt Magdeburg: Rothensee will sagenhaftes Element für die Adventszeit

Magdeburg - Aller guten Dinge sind drei, dachte sich offenbar die IG Rothenseer Bürger und will die Lichterzeit im Magdeburger Stadtteil im Dezember 2022 erneut erweitern. Die Erweiterung der „großen“ Lichterwelt in der Magdeburger Innenstadt war 2020 erstmals am Akazienplatz angeschaltet worden. Der Name des Stadtteils samt seiner Silhouette sowie einige Laternenelemente konnten damals mit Unterstützung vieler Sponsoren angeschafft werden. 2021 wurde eine Spendenaktion durchgeführt, mit der weitere Laternenelemente eingekauft worden.