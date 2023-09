Schon zwei Mal hat Visual Impression mit seiner Lichtkunst das Magdeburger Publikum begeistert. Nach den beiden Malen am Dom wird das Team jetzt das Alte Rathaus mit bewegten Bildern und kräftigen Farben in Szene setzen und zum Leben erwecken.

Magdeburg (vs) - Zwei Tage lang wird Musik in der Magdeburger Luft liegen, und nicht irgendeine. Zwei Tage lang wird an allen Ecken Swing die durch Pandemie und Ukraine-Krieg verlorene Leichtigkeit in die Stadt zurückbringen. Das zumindest ist das Ziel, das die IG Innenstadt mit der Premiere des „Swing & Light-Festivals“ am 8. und 9. September erreichen will. Die Magdeburger sollen wieder Freude an der Innenstadt und ihren Angeboten bekommen.

Dafür haben die Händler ein umfang- und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. An den zwei Tagen sind verschiedene Bands zu erleben. Sie feiern den Swing, der die angesagteste Musikrichtung in den 1920er bis 1940er Jahren waren. Ein Grund: Zu seinen Songs konnte man, anders als beim Jazz, tanzen. Unzählige schwungvolle Hits entstanden, von denen viele beim Festival wieder zu hören sein werden, kündigt Arno Frommhagen, Sprecher der IG Innenstadt, an.

Nicht zuletzt die Erfolgsserie „Babylon Berlin“ war es, die hierzulande in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Revival des Swings geführt hat. „Swing ist wieder ,in’, und auch in Magdeburg gibt es eine große Fangemeinde“, schreibt Frommhagen in seiner Ankündigung der Innenstadt-Highlights.

Zu hören und erleben sind die Swingmusiker an den beiden Tagen auf drei Hauptbühnen: an der Sparkasse am Breiten Weg, am Dommuseum/ Zentrale der Wobau und auf der Bühne an der Milchkuranstalt.

Festivalkonzept für Magdeburg: Klein, aber fein

Neben den Swingbands auf den drei Bühnen sind Musiker als Walkacts in der Innenstadt unterwegs. Das heißt, einige Musiker werden sich durch die Stadt bewegen und an verschiedenen Stellen spielen.

Als Höhepunkt des Festivals erstrahlt an beiden Tagen ab 22 Uhr das Alte Rathaus auf dem Alten Markt in neuem Licht. Nach zwei erfolgreichen Shows auf dem Domplatz zieht das „Beamer Mapping Festival“ auf den Alten Markt. Entworfen und umgesetzt wird die Lichtinstallation von der Firma Visual Impression GmbH, die auch schon in größerem Rahmen ihre Lichtkunst präsentiert hat. Unter anderem war Visual Impression auf beim Berliner Lichtfest eingebunden.

„Als klein, aber fein“ beschreibt Innenstadt-Sprecher Arno Frommhagen das Festivalkonzept und sieht eine weitere Perspektive: „Wir wollen aktiv die Innenstadt beleben. Aus unserer Sicht geht das nur über kleinere Events in der Stadt. Unser Ziel ist es, die Veranstaltung zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender der Stadt zu entwickeln.“

Das Programm für Freitag, den 8. September

Bühne: Sparkasse MagdeBurg (Breiter Weg vor der TIM/Café Flair) - 17 Uhr: T. W. Maria & Kapelle. In ihrem rein deutschsprachigen Programm spielen sie Stücke von Künstlern, die den Bandleader nachhaltig berührt haben wie „Liebe zu Dir“ von Gitte Haenning, „Rosalie“ von Manfred Krug, „Sagte mal ein großer Dichter“ von Holger Biege, „Dein Name“ von Uschi Brüning, „Ich bin morgens immer müde“ von Trude Herr oder „Mein Meer“ von Stefan Gwildis.

19 Uhr: Feurthstreet Lumber Factory - Die niederländische Jazzband aus Susteren liebt musikalische Partys. Seit mehr als 25 Jahren hat die siebenköpfige Band zahlreiche Auftritte absolviert und damit im In- und Ausland bei Jazz-Festivals und in Clubs einen guten Ruf aufgebaut.

Bühne Wobau am Dommuseum, Lothar-Kreyssig-Straße -17 Uhr: Piano Power Station, 19 Uhr: Reni & the Rhythm Boys - Fünf gestandene Musiker spielen ihre Lieblingsmusik - Swing. Mit einer kleinen Prise Humor und einem guten Gespür für die richtige Lautstärke lässt diese Band die Musik der gepflegten Etablissements der dreißiger Jahre wieder aufleben.

Bühne SWM, Milchkuranstalt, 17 Uhr bis 21:30 Uhr: Midnight Swing Stars

Alter Markt ab 22 Uhr: Beamer Mapping Festival. „Magdeburg in Light“ ist das erste, fortlaufende Video-Beamer-Licht-Event in Magdeburg. Die Visual Impression GmbH hat für berühmte Lichterfeste in ganz Deutschland 3D Animationen produziert, die dann auf Gebäude-Fassaden mit High End Beamertechnik übertragen wurden.

Das Programm für Sonnabend, den 9. September

Bühne: Sparkasse MagdeBurg (Breiter Weg vor der TIM/Café Flair) - 17 Uhr: Historical Swing Dance Orchestra. Durch und durch tanzbare, abwechslungsreiche Musik der unterschiedlichsten Bigband-Sounds der USA aber auch Europas aus den 1930er bis 1950er Jahren.

19 Uhr: Piano Power Station. Seit über 20 Jahren begeistert das Trio mit der exotischen Besetzung, zwei Pianos, Hammond Orgel plus Schlagzeug. Die Band lässt den Boogie-Woogie mit Rock-Elementen und Klassik-Adaptionen in einem frischen mitreißenden Sound erklingen.

Bühne Wobau am Dommuseum, Lothar-Kreyssig-Straße -17 Uhr: Feurthstreet Lumber Factory Jazzband

19 Uhr: Saxlust. Kein Playback, diese Band macht selbst und live Musik. Das geht zu sechst in kleiner Besetzung, dann wieder mit fast 20 Saxlustigen auf der Bühne. Swing, Rock, Welthits, Lateinamerikanische Klänge, so wie's passt. Zum Hören, zum Tanzen, Immer Gute-Laune-Musik pur.

Bühne SWM, Milchkuranstalt, 17 Uhr: Boom Boom Broom. Eine außergewöhnliche Besetzung mit Heike Besen am Sousaphon und ihrem Sohn Julius an der Gitarre. Hits der Swing-Ära und Rockabilly-Songs werden mit fröhlicher Leichtigkeit in Szene gesetzt.

19 Uhr: Frisko Five. Die Musiker der Frisco Five kennen sich seit rund fünf Jahrzehnten und spielten teils schon damals in bekannten Bands wie Happy Jazz & Co, Georgia Street Jazzband oder Blue Roseland Orchestra. Auch heute sind sie noch in anderen Formationen aktiv wie Hannover Bigband, Hot Jazz Orchestra Hannover oder Bourbon Skiffle Company. Sie haben sich der Pflege des traditionellen Swing-Stils verschrieben.

Alter Markt ab 22 Uhr: Beamer Mapping Festival