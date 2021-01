Im Magdeburger Rathaus kommt am Donnerstag der Stadtrat zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2021 zusammen. Foto:Martin Weigle

Premieren im Stadtrat Magdeburg: Erstmals gibt es vorweg Corona-Schnelltests. Zudem wird die Sitzung live per Video übertragen.

Martin Weigle arbeitet seit 2019 als Volontär bei der Volksstimme. Zuvor war er in den Lokalredaktionen im Harz tätig und hat in Berlin sowie Potsdam bei verschiedenen Medienunternehmen gearbeitet. Martin.Weigle@volksstimme.de ›

Magdeburg l Der Magdeburger Stadtrat wählt am Donnerstag in seiner ersten Sitzung im Jahr 2021 zwei Beigeordnete. Zum einen stehen Anwärter für das Amt für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr zur Wahl. Hier hat unter anderem Jörg Rehbaum, Bürgermeister von Burg, seinen Hut als einer von fünf Bewerbern in den Ring geworfen. Zum anderen muss der Rat der Verlängerung der Amtszeit vom Finanzbeigeordneten Klaus Zimmermann zustimmen.



Zudem hat der Rat viel Neues vor. Die Stadträte können sich, sofern sie das möchten, vor Sitzungsbeginn per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Außerdem soll die Sitzung zum ersten Mal auch per Livestream im Internet in voller Länge übertragen werden. Direkt nach Sitzungsbeginn sollen die Ratsmitglieder entscheiden, ob die Sitzungen künftig virtuell stattfinden. Damit soll dann das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus für die Räte minimiert werden.



Auf der Tagesordnung mit 51 Anträgen und 24 Beschlussvorlagen, befinden sich Punkte mit sportlichem Hintergrund. So wird über eine neue Sporthalle für den Verein TUS 1860 Magdeburg-Neustadt sowie ein neues Dach für die Getec-Arena entschieden.



Wir berichten hier von der Sitzung ab etwa 12:30 Uhr mit dem Liveticker. Die Liveübertragung der Stadt soll wie die Ratssitzung um 14 Uhr beginnen.