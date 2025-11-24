Am Dienstag geht der Prozess gegen Taleb A. weiter. Am 7. Verhandlungstag sollen vor allem Zeugen der Säkularen Flüchtlingshilfe Köln aussagen. Wir werden den Prozesstag an dieser Stelle live aus dem Gerichtsgebäude mit einem Ticker begleiten.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: 7. Verhandlungstag - Zeugen der Säkularen Flüchtlingshilfe Köln sagen aus

Am 7. Prozesstag zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 soll es um die Säkulare Flüchtlingshilfe Köln gehen. Wir berichten im Liveticker.

Magdeburg. - Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden am Dienstag Zeugen der Säkularen Flüchtlingshilfe Köln gehört. Außerdem soll es auch um das persönliche Umfeld des Angeklagten gehen und seine Auseinandersetzung mit der Flüchtlingshilfe-Organisation.