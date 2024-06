Musiker T-Low sorgte 2023 beim Magdeburger Love Music Festival stark betrunken für deutschlandweite Schlagzeilen. Am Wochenende darf er erneut bei dem Festival im Elbauenpark auftreten.

Nach Drogen-Skandal bei Love Music Festival in Magdeburg: Rapper T-Low darf wieder auftreten

Der Rapper T-Low auf dem Roten Teppich bei der Verleihung der 1Live Krone im Jahr 2022. In diesem Jahr tritt er erneut in Magdeburg beim Love Music Festival auf.

Magdeburg - Das Motto „Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll“ ist Kunstschaffenden und ihrem Publikum wohl nicht unbekannt. Trotzdem schockierte der Auftritt von Rapper T-Low beim Magdeburger Love Music Festival im vergangenen Jahr. Im Elbauenpark hatten sich Tausende Fans versammelt, die den heute 23-jährigen Musiker live hören und sehen wollten. In den Sozialen Medien kommt nach dem Auftritt in Magdeburg statt Euphorie von seinen Fans jedoch Kritik.