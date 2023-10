In Magdeburg wird bei SUVs vermehrt die Luft aus den Reifen gelassen. 149 Ermittlungsverfahren wurden laut Polizei bereits eingeleitet. Was ist zu tun, wenn alle vier Schlappen platt sind? Experten und Polizei geben Tipps.

Aktivisten plätten Autoreifen in Magdeburg - Luft raus, was nun?

Magdeburg/vs - Laut der Polizei Magdeburg hat die Gruppe „Tyre Extinguishers“ zuletzt in den Stadtteilen Nordwest und Alte Neustadt wieder Luft aus Autoreifen gelassen. Die Bewegung bekannte sich im Internet zu den Fällen.



Es ist nicht, das erste Mal, dass diese Autoreifen in Mitleidenschaft zieht. Doch was ist zu tun, wenn alle vier Reifen platt sind?