Leicht, leise, luxuriös: Die VL 3 ist ein Ultraleichtflugzeug, das mindestens 300.000 Euro kostet. Auf dem Magdeburger Flugplatz standen plötzlich 20 dieser Luxusflieger. Doch das war purer Zufall.

Umgeben von Luxus-Fliegern: Beim VL3-Treffen landeten 20 VL3-Flieger auf dem Flugplatz Magdeburg. Andreas Franke und Elmir Winn (rechts) von der Air Campus Magdeburg GmbH begrüßten Organisatorin Lisa Zosel. Sie ist selbst auch Pilotin.

Magdeburg. - Sie waren kaum zu hören, als sie sanft vom Himmel aufs Rollfeld glitten. Ihr schnittiges Aussehen war es, das die Blicke neugieriger Schaulustiger auf sich zog. Das spontane Treffen von VL3-Piloten machte Magdeburgs Flugplatz für einen Tag zu einem Hotspot der Luxusfliegerei.