Magdeburg (vs) l Formschöne Taschen fertigt Oliver Mössner in seiner Werkstatt in Magdeburg-Buckau an. Darunter sind verschiedene Modelle von der Handtasche bis zum passenden Portemonnaie. Allesamt Unikate aus Meisterhand und der Clou, alle Taschen sind aus Holz. Aus Nuss- oder Kirschbaum. Flexibel, leicht und doch wetterbeständig.

Der gelernte Tischlermeister produziert in seinem kleinen Atelier im Werk4 in der Brauereistraße diese einzigartigen Modelle mit edlem Furnier und in liebevoller Maßarbeit. Seine Leidenschaft für Holz steckt der Handwerker neben klassischen Tischlereiprodukten in die Designs von Taschen und Schmuck. Handwerk zum Tragen in einer beeindruckenden Fusion aus Natur und Design.

Erste Tasche brachte den Durchbruch

„Die erste Tasche war als Geschenkidee für eine Freundin gedacht. Ich wollte etwas Ungewöhnliches schaffen und habe mich mit Taschendesigns beschäftigt und wie man sie mit Holz umsetzen kann. Den Umgang mit Holz habe ich ja gelernt“, erzählt Mössner.

Die Reaktionen auf diesen Prototyp waren überwältigend. Von vielen Menschen bekam er viele begeisterte Rückmeldungen. Es folgten Fragen, wo die Taschen zu bekommen seien. Beschwingt durch diesen Erfolg kamen dem Tüftler auch neue Ideen für seine Holztaschen „Made by Mössner aus Magdeburg“.

Rohstoffe aus der Region

Je nach Größe braucht der Kreative ein bis vier Arbeitstage für eine Tasche. Die einzelnen Produktionsschritte übernimmt er in seiner Werkstatt selbst. Dabei sei es für ihn besonders interessant, mit seinem handwerklichen Können etwas eher Untypisches mit Holz zu fertigen. Die Rohstoffe beziehe er aus der Region. Die Metallteile werden passgenau eingekauft. Dazu kommen noch Schneiderarbeiten. „Die sind für einen Holzwurm wie mich eher schwierig“, schmunzelt der Tischler.

Momentan sucht er nach einem Schneideratelier, das ihn beim Nähen der Leder und Stoffe unterstützt. Er könnte sich dann wieder mehr auf die Verbindung zum Holz konzentrieren und neue Kreationen überlegen. Das Handwerk ist ihm in die Wiege gelegt. Der Vater ist Goldschmied. Für Oliver war der Naturstoff interessanter. Als Junge hat er gern mit seinen Händen etwas Kreatives geschaffen.

Liebe zum Holz

„Holz ist das gnädigste Material, mit dem man umgehen kann. Man kann es schön formen. Ich liebe die Oberfläche und vor allem den Geruch von geschnittenem Holz“, erklärt er seine Passion. „Es ist schön, etwas unter den Händen entstehen zu sehen, das dann auch gebraucht wird.“

Seine Ausbildung als Tischler machte Mössner in seiner Heimatstadt Essen. Nach der Meisterschule in Franken suchte er eine Anstellung zum Lernen und Experimentieren, aber auch einen Platz für eigene Pläne. Bei einer Bootsbaufirma in Schönebeck kümmerte er sich um den Innenausbau der Holzboote und Privatjachten und konnte sich an seinem Lieblingsmaterial weiter ausprobieren. Dann fand er den Kontakt zum Werk4, einem Kreativzentrum im Magdeburger Süden. Hier bot sich der perfekte Ort für eigene Pläne. Seit anderthalb Jahren arbeitet er hier bereits in seiner eigenen Werkstatt in Nachbarschaft zu anderen Künstlern und Kreativen. Das sei sehr inspirierend und man komme gegenseitig schnell über seine Arbeit ins Gespräch.

Keine Fließbandarbeit

Seine Aufträge suche sich Oliver Mössner aus. Als Ein-Mann-Unternehmen sind einige Tischleraufträge nicht möglich. An Ausschreibungen oder Komplettausstattungen von Büroetagen beteilige er sich nicht. Das sei auch nicht seine Philosophie. Denn ohne die Fließbandarbeit kommen ihm die Ideen für seine einzigartigen Taschen oder den Holzschmuck. Und so wollte er es auch immer. Eine kleine „Meister-Eder-Werkstatt für eigene Ideen“.

Auf einigen Märkten in Magdeburg und im Internet werden die Produkte bisher verkauft. Die günstigsten Taschenmodelle sind ab 60 Euro zu haben. Bei der Veranstaltung „Otto macht Mode“ waren die Holztaschen erstmals auf dem Catwalk unter seinem Label „Edelholz“ zu sehen. Ansonsten gehören sie zu den lokalen Geheimtipps für Modefans. Noch, so raunen die Freunde seiner Handwerkskunst, die vom Erfolg überzeugt sind.

Kreativszene blüht in Magdeburg auf

In Magdeburg ist er seit sechs Jahren und fühle sich hier sehr wohl. Vor allem die aufblühende Kreativszene weiß er sehr zu schätzen. Langfristig wird er eine größere Werkstatt brauchen, denn seine Aufträge wie auch Pläne wachsen. Im Kopf habe er bereits neue Produktideen und eine Kleinmöbellinie. Doch das ist ein anderes Projekt des Kreativen.

