Das Kinderhospiz in Magdeburg kümmert sich um lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Für diese Arbeit wurde das Hospiz mit der Goldenen Henne in der Kategorie Charity ausgezeichnet.

Magdeburg (vs) - Nach der Ehrung des Kinderhospizes der Pfeifferschen Stiftungen am 13. Oktober 2023 mit der Goldenen Henne in der Kategorie Charity zeigen sich die Mitarbeiter und Unterstützer in Magdeburg immer noch beeindruckt von der Auszeichnung. Leiterin Franziska Höppner und ihre drei Kolleginnen hatten stellvertretend für das gesamte Team die Auszeichnung in Leipzig entgegengenommen.

Im Kinderhospiz kümmern sie sich rund um die Uhr um lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche und deren Familien, mit dem Ziel, deren Lebensqualität zu verbessern oder zu erhalten, und sie bis in die letzten Stunden und darüber hinaus zu begleiten.

Franziska Höppner, Leiterin des Kinderhospizes Magdeburg, war überwältigt. „Das ist eine riesige Überraschung für uns. Vielen Dank für diese Auszeichnung. Es ist wichtig, dass wir immer wieder mit unserer Stimme die Familie mit ihrem schwerstkranken Kind in die Mitte der Gesellschaft holen. Deshalb vielen Dank für diese Wertschätzung und die Aufmerksamkeit für unsere Arbeit“, ließ sie am Montag in einer Pressemitteilung ausrichten.

Das Kinderhospiz ist die einzige Einrichtung dieser Art in Sachsen-Anhalt und ermöglicht nach eigenen Angaben den Betroffenen Begegnung und Unterstützung durch Fachkräfte, aber auch den Austausch mit anderen Familien. Getragen wird dies von einem Netzwerk haupt- und ehrenamtlicher Kräfte.