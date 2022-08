Magdeburg benötigt pro Kopf mehr Wasser als die benachbarte Region

Blick in sprudelndes Wasser. Laut dem Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt ist der Wasserverbrauch in Magdeburg der dritthöchste im Bundesland.

Magdeburg - Das Wasser wird ein Thema der Zukunft sein. Davon sind Zukunftsforscher angesichts der globalen Situation schon lange überzeugt. Doch auch in der Region sorgen trockene Sommer für eine Verknappung der Ressourcen. Unter anderem ist in einigen ländlichen Regionen die Wasserentnahme zum Beispiel für die Bewässerung in der Landwirtschaft - anders als in früheren Jahren - eingeschränkt worden.