Dorfgemeinschaft will Treffpunkt mit Leben füllen

Das Bürgerhaus in Calenberge. Seit 1994 ist Randau-Calenberge ein Stadtteil von Magdeburg.

Magdeburg - Der Umbau des Calenberger Bürgerhauses geht sichtbar voran. Seit Ende letzten Jahres wird an dem Gebäude in der Calenberger Dorfstraße in Magdeburg gearbeitet. Ziel ist es, einen größeren Gemeinschaftsraum für die Anwohner zu schaffen.