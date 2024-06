Domplatz-Musical "Love Never Dies" bricht Ticketrekord in Magdeburg

Martina Lechner als Christine Daaé in einer Szene von „Love Never Dies - Liebe stirbt nie“. Das Theater Magdeburg zeigt mit diesem Musical die Fortsetzung von Andrew Lloyd Webbers Welthit „Phantom der Oper“ auf dem Domplatz in Magdeburg.

Magdeburg. - In Magdeburg am Abend mit einem Eis in der Hand noch einmal zur Abendkasse schlendern, dort sich ein paar Eintrittskarten kaufen und einen Musical-Abend mit „Love Never Dies“ – der Fortsetzung von Andrew Lloyd Webbers berühmten „Phantom der Oper“ – genießen? Pustekuchen. Die Karten sind längst ausverkauft. Nicht nur für einzelne Vorstellungen, sondern für alle Termine.