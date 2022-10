Magdeburg: Ex-Amo-Kulturhaus-Chef erzählt von wilden Nachwende-Jahren

Das Amo-Kulturhaus in Magdeburg besteht seit 70 Jahren. Zeitzeugen erinnern sich an Bands, Künstler und Anekdoten rund um das Haus.

Magdeburg - Das Amo war der erste Kulturhaus-Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg in Magdeburg. Am 7. November 1951 wurde es eingeweiht. Generationen von Elbestädtern feierten hier Stars, Jugendweihen, Fasching, den Jahreswechsel und noch viel mehr. Aus Anlass des Jubiläums sucht die Volksstimme in einer losen Serie die schönsten Lesererinnerungen an das bis heute beliebte Kulturhaus. Heute: Ex-Amo-Kulturhaus-Chef Günter Tiede erinnert sich.