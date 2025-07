Die Magdeburger Elbe führt wieder mehr Wasser - die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte kehren wieder an ihren Anleger am Petriförder zurück.

Mehr Wasser in der Elbe: Magdeburger Ausflugsschiffe kehren an Petriförder zurück

So wird es ab Samstag (26. Juli 2025) wieder am Petriförder in Magdeburg aussehen: Die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte kehren zurück an ihren Anleger.

Magdeburg. - il

Gute Nachrichten für Magdeburger Ausflügler und Touristen: Die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte kehren an ihren Anleger am Petriförder zurück und fahren ab Samstag (26. Juli 2025) wieder im regulären Sommerfahrplan.

Das Niedrigwasser der Elbe hatte es notwendig gemacht, die Schiffe seit 25. Juni 2025 am Schiffshebewerk Rothensee abfahren zu lassen. Dank der Regenfälle der letzten Tage führt die Elbe nun wieder ausreichend Wasser, so dass die Schiffe von den Anlegern am Petriförder die bekannten Touren aufnehmen können.

„Wir sind sehr froh, dass wir unseren Gästen wieder die geplanten Abfahrten mit der guten Erreichbarkeit im Stadtgebiet anbieten können,“ so Hardy Puls, Geschäftsführer der Gesellschaft. Er ergänzt: „Unser erprobtes Niedrigwasserprogramm mit den Fahrten am Wasserstraßenkreuz hat sich bewährt. Dennoch hoffen wir, dass die Pegelstände so bleiben und wir auch für den Rest der Saison am Petriförder ablegen können.“