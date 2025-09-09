Drei Klassen des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe haben in einem feierlichen Rahmen ihre Zeugnisse überreicht bekommen. Die Einrichtung ihrerseits wächst weiter.

Magdeburg. - Blumen, Zeugnisse, Glückwünsche – und ein Hauch von Nervosität mischte sich unter die festliche Stimmung im „Halber 85“. Hier feierten die Absolventen des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe ihren erfolgreichen Abschluss als Pflegefachleute. Drei Jahre voller Lernfelder, Gruppenarbeiten, Zwischenprüfungen und praktischer Einsätze lagen hinter ihnen – und nun war der Moment gekommen, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen.